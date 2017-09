Poedertje





Gisteren zag op het NOS nieuws een onderwerp over een potje met een poeder stof. Deze poeder stof kan de mensen helpen die uit het leven willen stappen. Als ik het programma zo gevolgd hebt was en geen arts bij betrokken. Een mevrouw die hierover gaat vertelde dat ze mensen wenst te helpen die uit het leven willen stappen. De naam van dit poeder stof wordt niet bekendgemaakt. Om het leven van vele overige mensen te besparen. Dat ze niet zomaar dit poeder stof gaan aanschaffen om uit het leven te stappen zonder advies van een arts. Ik vraag mij af wie hier God is. De mens wens voor God te spelen tegenwoordig. God gaat over leven en dood. God heeft de mens op Zijn tijdstip geboren laten worden. De mens gaat ook heen op een tijdstip die God de natuur bepaald. Wat zegt Gods Woord hierover..Wanneer iemand zelfmoord pleegt, dan is dit volgens de Bijbel niet datgene wat bepaalt of hij of zij toegang tot de hemel zal hebben. Als een ongelovig mens zelfmoord pleegt, dan doet hij niets anders dan zijn reis naar de vuurpoel ďversnellenĒ. Maar hij zal uiteindelijk in de hel belanden omdat hij de redding door Christus heeft afgewezen, niet omdat hij zelfmoord heeft gepleegd. De Bijbel noemt vier mensen die zelfmoord pleegden bij naam: Saul (1 SamuŽl 31:4), Achitofel (2 SamuŽl 17:23), Zimri (1 Koningen 16:18) en Judas (MatteŁs 27:5). Ieder van hen was een slecht, kwaadaardig en zondig mens. De Bijbel beschouwt zelfmoord hetzelfde als moord. Dat is wat het is: zelf-moord. God is degene die beslist wanneer en hoe een mens zal sterven. Die macht in eigen handen nemen is volgens de Bijbel een vervloeking van God.