Een burn-out hoe komt men er vanaf







Een man stond apathisch voor me. Ik vroeg wat hem scheelde: “Een burn-out”, zei hij. “Ik kan het niet meer aan, ik ben niet alleen maar oververmoeid, nee, al mijn energie is op, ik voel mij opgebrand, ik ben helemaal uitgeput.” Op het werk ging het niet meer. Hij was doodmoe, omdat hij vrijwel niet meer sliep en hij kon niet langer tegen de werkdruk op. Alles ging fout. Keer op keer lezen wij in allerlei artikelen, dat velen de kans lopen om een burn-out te krijgen, en dat het in de toekomst alleen maar erger zal worden. Iedere keer horen wij dezelfde klachten: “Ik slaap slecht, ik ben oververmoeid en al mijn energie is op.” Een aantal jaren geleden had vrijwel niemand van het woord burn-out gehoord. Niet alleen staat de mens vandaag onder grote werkdruk, maar ook –en dat is een nog grotere oorzaak– is het zijn eigen streven die hem een burn-out bezorgt. Ieder mens moet natuurlijk een doel hebben en nieuwe uitdagingen aangaan. Die mogen best groot zijn. Maar ieder doel en elke uitdaging brengt onvermijdelijk stresssituaties met zich mee. Als wij de lat hoger leggen dan wij aankunnen, dan lopen wij onszelf voorbij en komen we onszelf tegen. Het probleem zit vaak veel dieper dan we beseffen. Voor elk doel hebben wij kracht nodig en als we die alleen in onszelf zoeken, dan zou dat wel eens Zij hebben de lat ook hoog gelegd en nemen zelfs hogere hordes. Als het waar is dat het zonder God beter gaat, dan zou ik wel eens willen weten waarom al die puinhopen dan ontstaan en waarom zelfs de laagste lat niet meer te nemen is. Als Jezus gelijk heeft met Zijn uitspraken, dan staat het vast dat Zijn normen geen burn-out bezorgen; maar een burn-in. Dan is het waar wat Hij zegt: “Als u de waarheid aanneemt, dan zult u de waarheid kennen en verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken”. Johannes 8:32.







