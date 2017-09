Andere artikelen







Vertrouw mij ik vertrouw jou





“Vertrouw me. Geloof me. Je moet wel vertrouwen hebben.” Bemoedigend bedoeld, soms smekend of met weinig waarde. Hoe vaak zeg of hoor je deze woorden niet zonder dat ze bewust wat voor je betekenen? Vertrouwen is iets dat in jezelf zit, maar wat je op de ander baseert. Hoe mooi is het dat we bij ons vertrouwen in God geen twijfel hoeven te hebben over hoe terecht het is. Vertrouwen hebben komt er vaak pas op aan als je de grip op het leven verliest. Ik maakte mezelf soms wijs dat je als doorgewinterd Christen aan alle kanten van vertrouwen blaakt. Daardoor was de angst voor de angst om geen vertrouwen te hebben me niet onbekend. Maar onlangs raasde er een kleine wervelwind door ons huisgezin, waardoor het woord vertrouwen in een nieuw perspectief kwam te staan. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat je om vertrouwen best mag bidden. Dat God dat gebrek daarin kan aanvullen. Ik kwam tot het besef dat je niet automatisch een zak vruchten meekrijgt bij je bekering en daarmee nooit meer bang bent. Bijvoorbeeld toen ik de kwetsbaarheid van mezelf als bezige moeder en vrouw voelde, toen ik na een operatie aan mijn voet letterlijk niet van de bank kwam. En toen mijn geduld in het herstel op de proef werd gesteld. Maar nog meer toen ik tussen de ziekenhuisbedden van mijn dochters met mn kloppende voet omhoog zat. Ogenblikken in overvloed waarin alle denkbare (ramp-)scenario’s over m’n wankele gezinsleven door m’n hoofd spookten. Wat als en als zus dan zo….daar ben ik altijd al goed in geweest maar die gedachten worden behoorlijk versterkt als je twee uitgedroogde meisjes heel ziek in een bed ziet liggen. Hoe onmisbaar, geweldig en bemoedigend alle hulp van vrienden en familie ook was, bij de voordeur en in m’n whatsappscherm bleven zij achter en vanaf daar moest ik het toch zelf vinden. In Mattheus 7 vond ik de hoopvolle belofte van Gods goedheid voor ons. “Als wij, mensen die in onze dagelijkse boosheid, onze kinderen goede gaven geven, hoeveel te meer zal God de Vader ons geven?” Kun jij de dingen loslaten waar je geen grip op hebt? Heb jij hoop op de aanwezigheid van God in de dingen die zullen komen? Dat is vertrouwen en daarmee kun je Zijn liefde voor jou beantwoorden! (Puurvandaag)







