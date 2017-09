Paus Franciscus hekelt focus op seksuele zonden

Andere artikelen







Je hele leven wijden aan geld verdienen is erger dan onkuisheid, zegt paus Franciscus in een groot interview met de Franse socioloog Dominique Wolton. Je hele leven wijden aan geld verdienen is erger dan onkuisheid. Dat zegt paus Franciscus in een groot interview met de 70-jarige Franse socioloog Dominique Wolton, deskundige op het vlak van media en politieke communicatie. Op 6 september verschijnt het vraaggesprek in boekvorm onder de titel Politique et Société. Enkele passages zijn al online verschenen. Geldzucht Geldzucht is de grootste bedreiging voor de wereld, vindt paus Franciscus. Volgens hem wordt daar in pastoraal verband te weinig nadruk op gelegd. Liever spreekt men over de immoraliteit van alles wat zich onder de gordel afspeelt, zegt de Franciscus tegen Wolton. Maar de andere zonden die het meest ernstig zijn – haat, afgunst, ijdelheid, elkaar vermoorden, iemand het leven ontnemen – daar wordt niet zoveel over gesproken. Je hele leven wijden aan geld verdienen is erger dan onkuisheid. Dat zegt paus Franciscus in een groot interview met de 70-jarige Franse socioloog Dominique Wolton, deskundige op het vlak van media en politieke communicatie. Op 6 september verschijnt het vraaggesprek in boekvorm onder de titel Politique et Société. Enkele passages zijn al online verschenen. Geldzucht Geldzucht is de grootste bedreiging voor de wereld, vindt paus Franciscus. Volgens hem wordt daar in pastoraal verband te weinig nadruk op gelegd. Liever spreekt men over de immoraliteit van alles wat zich onder de gordel afspeelt, zegt de Franciscus tegen Wolton. Maar de andere zonden die het meest ernstig zijn – haat, afgunst, ijdelheid, elkaar vermoorden, iemand het leven ontnemen – daar wordt niet zoveel over gesproken. Bron:kro.nl







