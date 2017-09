Andere artikelen







Waarom geeft de Bijbel als enige boek de juiste ontstaans geschiedenis van het heelal





"In den beginne schiep God den hemel en de aarde", zijn de eerste woorden uit de Bijbel. Volgens evolutionisten en diverse andere wetenschappers een fabel..... De meeste evolutionisten en zgn. geleerden geloven in een toevallig begin van het universum en een spontane evolutie van dood materiaal (of beter gezegd "niks") naar uiteindelijk de mens. Wat geloof jij? Deze vraag kan wel eens de belangrijkste vraag in je leven zijn! Big Bang of God? Sommigen die niet in God geloven denken bewijzen te hebben voor de evolutietheorie. En, ze denken ook bewijzen tegen de Bijbel te hebben! "De ark van Noach kan nooit bestaan hebben", wordt beweerd. En het is al lang bewezen dat de aarde veel ouder is dan de Bijbel suggereert. Dinosaurussen zijn al miljoenen jaren geleden uitgestorven, lang voordat de mens op aarde was, terwijl de Bijbel leert dat de mens en alle dieren (dus ook dinosaurussen!) in zes dagen gemaakt zijn. De Bijbel kan dus niet waar zijn... of misschien toch wel? En, velen worden misleid door valse wetenschap! We schrijven bewust valse wetenschap, omdat eerlijke wetenschap gelukkig ook bestaat! Anti-Bijbelse propaganda, zoals het ouder voorstellen van het leven dan dat het daadwerkelijk is, het wetenschappelijk onmogelijk noemen van Bijbelse verhalen, zoals de zondvloed, laten zelfs Christenen twijfelen!







