Genieten van familie vrienden en Gods schepping





Vakantie - het moment bij uitstek om even los te komen van het dagelijkse leven. Om te genieten van de mensen om je heen en van Gods schepping. Om je te bezinnen op wat er echt toe doet. Maar hoe geef je dat concreet vorm? Het vakantie leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) helpt je daarbij: met iedere dag een bijbeltekst en een korte, inspirerende uitleg. De tekst van vandaag komt uit Prediker 9:7-9, Geniet van het leven! Geniet van het brood dat je eet en van de wijn die je drinkt. Dat is wat God graag ziet. Draag altijd mooie kleren. En zorg ervoor dat je lekker ruikt. Geniet van het leven met de vrouw van wie je houdt. Je leven is zo voorbij. Geniet daarom van elke dag die God je geeft. Dat is het enige wat je hebt in het leven. Verder is het alleen maar werken en werken. Mensen die te maken hebben (gehad) met verlies, of die een ernstige ziekte hebben, zeggen vaak dat ze nu willen genieten van het leven. Genieten van familie, vrienden, Gods schepping: het kan zo voorbij zijn. Daarom is het mooi om daarbij stil te staan in een periode van rust. Om met andere ogen te kijken naar het landschap om je heen, het eten dat dit voortbrengt en het samenzijn met je gezin of vrienden. Volgens Prediker zijn dat allemaal dingen die God ons geeft, en daar mogen we van genieten en dankbaar voor zijn. Maak vandaag een mooie wandeling, spreek af met iemand die je een tijd niet gezien hebt of ga picknicken met je familie. Geniet van het leven! (Bron:cip/God)







Geplaatst op 03 september 2017

