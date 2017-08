Andere artikelen







Want Hij leeft





Afgelopen weekend zagen wij weer een geweldige film, die aansluit bij de vragen van het leven. God’s Not Dead is een heftige film, waarbij je eigen vragen en je individuele strijd helder in beeld worden gebracht. We hopen dat jullie de film net zo goed vinden als ons. En vind je het niks? Dan mag je dat ook sowieso laten weten! Over God’s not dead Hedendaags eerstejaars en vroom christen, Josh Wheaton, vindt zijn geloof uitgedaagd op de eerste dag van het vak filosofie door de dogmatische en argumentatieve professor Radisson. Radisson begint zijn college door de studenten te informeren dat ze moeten ontkennen, schriftelijk, dat God bestaat, of anders een onvoldoende cijfer tegemoet te zien. Terwijl de meeste studenten op een papier de woorden ‘God is dood’ opschrijven, staat Josh voor een beslissing. Hij moet kiezen tussen zijn geloof en zijn toekomst. Josh weigert en lokt hiermee een woedende reactie uit van zijn zelfvoldane professor. Radisson geeft Josh de lastige taak om het bestaan van God te bewijzen door het te presenteren met goed onderbouwde, intellectuele argumenten en bewijzen en tevens moet hij een een-op-een debat aangaan met Radisson vooraan de klas. Als Josh hierin faalt zal hij het vak niet halen en daarmee gaan zijn academische doelen overboord. Kan Josh het bestaan van God bewijzen? God’s Not Dead weeft meerdere verhalen over geloof, twijfel en ongeloof samen die leiden tot een dramatische oproep tot actie. De film zal kijkers opleiden, vermaken en inspireren om te ontdekken wat ze echt geloven over God en het zal belangrijke gesprekken en levensveranderende beslissingen ontsteken. (Bron:Puurvandaag)









Geplaatst op 26 augustus 2017 14:56 en 24 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.