Waarom deze Zweedse eland helemaal wit is





Een totaal witte eland kreeg onlangs een sterrenstatus nadat een lokale politicus een video maakte van het dier terwijl het door het water liep in de regio Värmland in het zuidwesten van Zweden. Na drie jaar lukte het hem uiteindelijk om bijzondere opnamen te maken van de mannetjeseland terwijl die een ondiepe rivier overstak en door het hoge gras liep. De eland lijkt compleet wit te zijn, zelfs zijn gewei is bedekt met zacht wit fluweel. Hoewel het dier helemaal wit is, wordt deze kleur niet veroorzaakt door albinisme, een aangeboren afwijking die lijdt tot een gebrek aan pigment. Dieren of mensen die albinisme hebben, hebben lichte of zelfs roze-gekleurde ogen. Bij elanden wordt een lichte vacht vaak veroorzaakt door een recessief gen, waardoor het dier wit wordt met bruine vlekjes. Dit wordt ‘bont’ genoemd. Hoewel witte elanden zelden worden waargenomen in vergelijking met hun bruine soortgenoten, werden er al wel eerder opnamen van zulke dieren gemaakt. Eind juni werd een witte elandentweeling op camera vastgelegd in Noorwegen. Ook in Alaska en Canada zijn witte elanden gespot.Het is niet duidelijk of de dieren nadeel hebben van hun witte vacht als ze proberen zich in het bos schuil te houden. In Canada is het verboden te jagen op elanden die voor meer dan vijftig procent wit zijn.







Geplaatst op 26 augustus 2017 14:51 en 3 keer bekeken

R eacties van leden



Er zijn nog geen reacties gegeven.