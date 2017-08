Wat nog meer

Huilend kwam ik thuis: een klasgenoot had weer allerlei opmerkingen gemaakt over mijn uiterlijk en over mijn belabberAnkie vond mij een zwakke schakel. Ze had met een minachtende blik gezegd, dat ik te dik was en dat ik niets kon. “Jij? Jij kan niet eens over een touwtje springen!”.

Diep gekwetst zat ik aan de keukentafel. Mijn moeder begon mij te vragen waarom ik zo verdrietig was. Snikkend kwam het hele verhaal eruit. En tot slot ook mijn conclusie: ”Ik kan niets en als ik niets kan, dan ben ik ook niets waard’. de balspel. Ik was inderdaad niet erg sportief aangelegd, maar ik genoot er wel van. Op dat moment stond mijn moeder resoluut op en reikte mij haar hand. “Kom jij eens mee”. Ik kende die blik in haar ogen, een blik van een moeder die ontzettend veel van haar dochter houdt en niet wil dat haar meisje gaat geloven dat ze niets waard is. We liepen samen naar de antieke spiegel in de gang. Ze ging achter me staan en zei: “Kijk eens in de spiegel. Kijk en benoem nu de dingen eens die je wel hebt“. Ik wendde mijn hoofd af, en keek niet. Maar ze bleef volhouden: “Kijk nu eens Erica en benoem wat je wel hebt. Je hebt prachtige ogen, een vriendelijk gezicht, en wat nog meer? Aarzelend begon ik het een en ander te benoemen. Dingen die ik zag en had. “Inderdaad, ik heb mooie ogen, ik heb leuke kuiltjes in mijn wangen als ik lach. Ik heb mooi haar en grappige oortjes. Ik kan goed luisteren en zo dik ben ik eigenlijk helemaal niet”. Geloof kwam terug en verdrong de leugen, de leugen die mij vertelde dat ik niets waard was. Ik leerde zien wat ik wel had en daarbij viel dat wat ik niet had, in het niets. Hemelse Vader, Wilt U mij een spiegel voorhouden, zodat ik kan gaan leren zien, wat U mij gegeven heeft. Ik wil me niet focussen op dat wat ik niet heb of niet kan. Ik wil kijken naar mijn mogelijkheden. Ik ben het waard. Laat wat anderen van me zeggen mijn zelfbeeld niet vertroebelen. Wilt U me blijven aanmoedigen om te kijken en te benoemen, wat U in mij gelegd heeft. Amen.



