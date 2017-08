Andere artikelen







Met haar rug licht gebogen staat de oude vrouw voor de deur van haar winkel. De verf bladdert van de raamkozijnen. Haar gezicht is duidelijk getekend door de vele levensjaren; haar haren zijn sneeuwwit. In de niet meer gebruikte etalages naast de deur hangen een paar papieren aan een prikbord. Terwijl ik die papieren bestudeer, legt de oude dame me uit dat ze een paar mensen had toegestaan verkoop briefjes in haar etalage te hangen.

Deze korte gebeurtenis brengt me aan het nadenken over het ouder worden, een thema waar niemand zich graag mee bezighoudt, al helemaal niet degenen die nog midden in het leven staan.

God: Leer ons zo onze dagen tellen! (Psalm 90) Waarom is het zo belangrijk om over onze levensdagen na te denken, ze te tellen? Dit is ten eerste belangrijk omdat dagen, maanden en jaren zo snel voorbijgaan en ten tweede omdat de tijd niet onszelf, maar onze God als Schepper toebehoort.

Ieder mens zal zich eens tegenover God moeten verantwoorden voor wat hij met zijn tijd op aarde heeft gedaan. Hebben wij onze dagen steeds alleen aan het goede besteed? Hebben we dag aan dag God gediend?

Nee, dat hebben we niet gedaan. Daarom zijn de bewuste ommekeer en gerichtheid op God zo dringend nodig. Hij wil ons door Jezus Christus naar een werkelijk zinvol ingevuld leven leiden, en als we Christus volgen, verliezen alle waardeloze of zelfs slechte bezigheden hun aantrekkingskracht voor ons. (Bron:HetGoedeZaad)









