De prijs voor de redding





Na een preek over de goede boodschap van Jezus Christus zei een mijnwerker: Ik zou alles, geven als ik zou kunnen geloven dat God Mijn zonden vergeeft. Maar ziet u, ik kan niet geloven. U zegt dat de verlossing voor niets te krijgen is. Maar dat is te goedkoop. Was u vandaag aan het werk? vroeg de prediker. Jazeker, ik was vandaag beneden, in de groeve. En hoe bent u gekomen? Hebt u daar iets voor betaald? Nee, natuurlijk niet. Ik ben met de lift naar boven gegaan. Was dat niet goedkoop voor u? wilde de predikant weten. Waarom zou ik dan moeten betalen? Dat is toch een zaak van de kolenmijn. Daar hebt u gelijk in. Het geld voor de dure lift heeft u baas namelijk betaald. De mijnwerker begreep deze vergelijking en nam Gods Zoon als Redder en Heere aan in zijn leven. God redt ons gratis: Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. (Openbaring 22:17). Maar hoeveel heeft het God gekost om ons dit heil aan te kunnen bieden. Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven en Jezus Christus heeft Zichzelf voor u opgeofferd. Wat een onmetelijke waarde heeft dit verzoeningsoffer voor God. God biedt u de vergeving aan, en het kost u niets! Hij doet het op basis van het bloed van Jezus, Zijn eigen Zoon. Neem de vergeving door Zijn plaatsvervangende offer in geloof aan!(HetGoedeZaad)









