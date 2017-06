Hallo Levendwater hoe gaat het met je? Dat ze de onderwerpen over God en geloof verwijderen verbaast me niet. Enkele jaren terug heb ik ook wel discussies gevoerd maar dat werd op den duur niet gewaardeerd. Er was veel onbegrip en weerstand tegen het onderwerp. Heb zelfs een waarschuwing van de webmaster gekregen, en heb me maar wijselijk terug getrokken, en m'n weblog op geheven. Levendwater Gods rijke zegen toegewenst en wie weet kom ik nog eens langs. Shalom!