Deze vrouw kwam tot Christus na een bijzondere droom

Eén nacht zette het leven van Sazan Hendrix op de kop. De bekende blogger met een Koerdische achtergrond ontmoette Jezus in een droom. “Toen ik 20 was wist ik echt niet wie God was,” vertelt ze in gesprek met CBN News. Haar beste vriend was christen en daagde haar uit om met God te praten. ‘Weet je wat, waarom vraag je God niet of Hij zich in een droom aan je wil openbaren?’, zei Stevie tegen haar.

Sazan besloot dit ook echt te doen. “In die droom trad ik buiten mijn lichaam en zag ik hoe ik mijn handen in aanbidding ophief. In een kerk aanbad ik Jezus. Ik ervoer op dat moment heel veel liefde.” Tot dat moment had Sazan nog nooit een kerk van binnen gezien en ook de term ‘aanbidding’ was voor haar nog onbekend terrein. “Ik wist op dat moment dat die droom geen toeval was. Ik ging betrad een wereld van licht nadat ik jarenlang in het donker had geleefd.

Twee weken na die geweldige droom openbaarde Jezus zich aan mij in een volgende droom. Toen wist ik dat Hij de waarheid is.” Sazan vertelde dit aan haar ouders. Zij waren not amused. “Ze vertelden mij: ‘Vertel ons niet als je naar de kerk gaat. We willen er niets mee te maken hebben.’ Maar die boodschap schrikte Sazan niet af. Ze brak met haar Koerdische traditie en stapte later met Stevie in het huwelijksbootje. Nu hebben ze samen een YouTube-kanaal waarmee ze kijkers tips geven over wat een christelijk huwelijk inhoudt.

In onderstaande video vertelt het echtpaar bijvoorbeeld heel openlijk over hun geloof. Stevie: “Jezus betekent alles voor mij. Dankzij Hem kan ik leven. Hij geeft mij vreugde en schonk mij deze vrouw.” Sazan: “Van kinds af aan heb ik gebeden, maar tot mijn bekering wist ik nooit tegen wie ik aan het bidden was. Ik begon mij op een gegeven moment af te vragen of er een God is, waarna Hij zich in een droom aan mij liet zien. Nu staat Hij centraal in alles dat ik doe.”

Sazan wil haar sociale mediaplatform gebruiken om miljoenen mensen te bereiken met haar boodschap. Haar advies: “God wil dat je met Hem praat en Hij wil dat je luistert. Het is geweldig als je oren en ogen voor Hem opengaan.”(Bron:cip/levensverhaal)