Jennifer Guetta wilde bewijzen dat de Bijbel een Mythe is

Als van jongs af aan heeft archeologe Jennifer Guetta-Peersmann een liefde voor geschiedenis en wil ze dingen onderzoeken. In haar tweede jaar aan de universiteit in Amerika krijgt ze de kans om met de beroemde archeoloog Finkelstein te werken in Israël.

Finkelsteins doel is om te bewijzen dat de Bijbel een mythe is en Jennifer helpt hem daarbij. Ze heeft de leiding over een team dat werkzaam is in Megiddo, een van de oudste nederzettingen in het Midden-Oosten. Ze doet prachtige archeologische vondsten, maar dan doet ze de meest belangrijke en levensveranderende vondst van haar leven.

Jennifer: “Ik geloofde totaal niet in Jezus en totaal niet in de geestelijke wereld. Ik was vooral bezig met de fysieke wereld, maar op een gegeven moment werden wij aangevallen door hekserij, waar we niet in geloofden. Maar toen het kwam, waren we als wetenschappers in shock: er was duidelijk veel meer dan alleen de fysieke wereld. Ik weet dat wij nooit levend uit die situatie waren gekomen als Jezus ons niet had gered. De enige reden waarom deze duistere machten vluchtten, was omdat we de naam van Jezus aanriepen.

” De kritische archeologe is verbaasd dat deze machten Jezus kenden, degene waar ze niet in geloofde en ze wordt nieuwsgierig naar wie Hij dan is. Ruim 25 jaar had ze de naam van Jezus verloochent en toch kwam Hij haar redden. Verbaasd daarover en vol blijdschap zegt ze: “Ik lees de Bijbel nu als Gods letterlijke woorden voor mij en dat raad ik iedereen aan. God is geest en God is liefde en als je dat samen neemt, is Hij de Geest van liefde. En je mag vragen of die Geest van liefde over je heen komt.”(Bron;cip)