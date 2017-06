`Bomen aan knoflook infuus

Kleine blaadjes, bloed aan de stammen. Met heel veel kastanjebomen in Nederland gaat het niet goed. Ze lijden aan de kastanjebloedingsziekte. In Groningen testen ze nu een nieuw medicijn tegen die bomenziekte. En dat medicijn is gemaakt van knoflooksap.

‘Je ziet het meestal eerst in de kruin’, vertelt Herman Muller. Het bedrijf, dat hij samen met Ernst Schouten heeft, geneest kastanjebomen. ‘De blaadjes worden kleiner en lichter. Langzaam breidt het zich uit. Ook zie je bloedplekken op de stam en takken.’ Hoe dat komt? Door een vervelende bacterie. Die wurmt zich naar binnen via beschadigingen in de boom. Bomen met de kastanjebloedingsziekte worden niet meer beter. Tenzij je ze behandelt.

PATIENTEN

Vorige week legde het bedrijf van Muller 26 bomen aan het infuus. Op de foto hieronder is te zien hoe dat eruit ziet. Ze kregen een goedje ingespoten dat ook in knoflook, prei en ui zit. Dat doodt de bacterie. Over twee jaar bekijkt de gemeente of het geholpen heeft. Als de bomen er goed op reageren, worden ook de andere patiënten behandeld.(Bron:kidsweek)