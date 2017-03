Andere artikelen







Mijn vriendin wil haar kinderen niet laten inenten





MIJN VRIENDIN WIL HAAR KINDEREN NIET LATEN INENTEN Sommige situaties zijn zo pijnlijk of aangrijpend dat ze wel uit een soap lijken te komen. Maar in ‘Wat moet ik nu?’ delen échte vrouwen hun dilemma.

“Mijn vriendin en ik kennen elkaar al tien jaar, maar we lopen tegenwoordig niet meer de deur bij elkaar plat. Onze kinderen gaan naar dezelfde school en soms drinken we samen koffie. De laatste keer dat we elkaar spraken, vertelde ze dat ze heeft besloten om haar kinderen niet te vaccineren. Daar ben ik erg van geschrokken.” “We hebben het er nooit eerder over gehad. Voor mij was het juist een hele bewuste keuze om mijn dochter te laten inenten. Ik wilde destijds niet het risico lopen dat mijn kind ziek zouden worden. Ik zou het mezelf ook nooit vergeven als mijn dochter een baby besmet die zelf nog niet gevaccineerd is.” “Ik moet mij natuurlijk niet bemoeien met de opvoeding van een andere moeder, maar ik heb het gevoel dat ik nu toch aan de bel moet trekken. Ik kan niet toekijken: straks worden haar kinderen ziek en heb ik niets gedaan. Op internet heeft ze allemaal spookverhalen gelezen over inenten. Ik denk dat ze bang is dat ze haar kinderen zieker maakt als ze er voor kiest om haar kinderen te laten vaccineren.” “Ik vind het moeilijk om de confrontatie met haar aan te gaan. Mijn vriendin kan soms heel principieel zijn en bovendien is het niet mijn plek om me te bemoeien met haar manier van opvoeden, maar ik denk dat ze haar kinderen juist in gevaar brengt. Hoe overtuig ik mijn vriendin om haar kinderen toch te laten inenten? Moet ik haar confronteren of moet ik het juist van mij afzetten?”(Bron:lindanws) ☻☻☻Verschillende politici, onder wie premier Mark Rutte, hebben predikanten opgeroepen hun gemeenteleden te bewegen hun kinderen te laten inenten. Met deze oproep zijn alle pijlen nu gericht op het geloof van mensen die hun kinderen niet willen laten inenten. Maar vaccinatie is eigenlijk helemaal geen thema in het christelijk geloof. De Bijbel zegt niet dat het niet mag.Want als je gelooft dat het leven komt zoals het komt uit Gods Vaderlijke hand (volgens de Heidelbergse Catechismus), dan betekent dat niet dat je lijdzaam hoeft toe te zien hoe een ziekte jouw kind treft. Dan mag je je verantwoordelijkheid nemen voor het kind, dat God jou heeft toevertrouwd en mag je besluiten al of niet in te enten in het belang van het kind. Inenting is een middel en geen doel in zichzelf dat God ons in handen geeft.







