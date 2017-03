Andere artikelen







Krijgt China eindelijk een blauwe hemel





De Chinese premier heeft de inwoners van China iets beloofd: een blauwe hemel. Want een blauwe lucht, die is in veel steden amper te zien. Dat komt door sterk vervuilde lucht: smog. Premier Li Keqiang van China was duidelijk. 'We zullen onze hemel weer blauw maken', zei hij tijdens een politieke bijeenkomst in China. Dat meldt de NOS.

ONTEVREDEN CHINEZEN De belofte komt niet uit de lucht vallen. Veel Chinezen zijn namelijk boos en ongerust over de vieze lucht. Ze dragen mondkapjes om de smerige lucht niet in te ademen en hebben een app op hun telefoon die laat zien hoe vies de lucht is.

Soms is de smog zó heftig, dat de regering mensen adviseert binnen te blijven. De scholen zijn dan dicht. Vooral in de hoofdstad Beijing is het vaak mis.

GIFTIG Smog is giftig. Het is een mengseltje van smerige stoffen. Die worden vooral door auto's uitgestoten. Sommige deeltjes zijn zo klein dat ze diep in je longen kunnen komen. Daar kun je erg ziek van worden. Om de smog te verdrijven, wil premier Li schonere energie. Zo moeten kolencentrales moderner worden gemaakt, zodat er minder giftige stoffen vrijkomen. Ook gaan de Chinezen op zoek naar andere, 'schone' energiebronnen. (Bron:kidsw)







Geplaatst op 27 maart 2017 14:12 en 32 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.