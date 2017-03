Hoe Ramon werd geraakt tijdens een kerkdienst

Opeens keek de voorganger naar Ramon Poppelaars. ‘Ook de moordenaars onder ons heet ik welkom’. Die boodschap had hij op dat moment hard nodig. De 43-jarige Ramon heeft een heftige tijd als beroepsmilitair en drugsverslaafde achter de rug. Rondom zijn herstelproces kwam hij tot bekering en onlangs liet hij zich dopen in Rotterdam.





Tijdens zijn dienstplicht periode ging Ramon als beroepsmilitair naar Srebrenica. Van dichtbij heeft hij de bekende verschrikkingen meegemaakt. “Ik kwam om hulp te verlenen, maar heb ik werkelijkheid mensen om het leven gebracht. Als Nederlandse militairen werden we compleet onder de voet gelopen.” Na die periode raakte Ramon verslaafd aan cocaïne om de verschrikkingen te kunnen vergeten. “Ik kreeg steeds vaker last van nachtmerries. Toen een vriend mij wees op drugs dacht ik: ‘Dit is de oplossing!’ Vervolgens ben ik alles kwijtgeraakt. Mijn baan, mijn huis en mijn vriendin.”





Mee naar de kerk

Later leerde Ramon een ander meisje kennen. “Haar ouders waren christen. Toen ze mij zagen worstelen zeiden ze: ‘Ga een keer met ons mee naar de kerk. Misschien dat het je goed zal doen.’ Vervolgens ben ik met ze meegegaan. Wat de voorganger vertelde sprak mij wel aan. Ik kring mij steeds meer met het geloof bezighouden. Ook ben ik in contact gekomen met De Hoop om af te kicken van mijn drugsverslaving. De Bijbelstudies en gebedsmomenten hebben mijn geloof versterkt. Langzamerhand kon ik mij een kind van God noemen.”





De cliënt legt uit waarom hij steun vond in de boodschap van het Evangelie. “Ik had sterk het gevoel dat ik mijn problemen bij God weg kon leggen. Het begrip dat ik bij mensen miste, vond ik bij God. De levenswijze die de Bijbel voorhoudt spreekt mij erg aan. Het was voor mij bevrijdend om zinnen als ‘gij zult niet stelen’ en ‘gij zult niet liegen’ te lezen. Want in de drugswereld loog ik erop los. Vrouwen zag ik als een gebruiksvoorwerp. ‘Ik wil dat niet meer,’ besloot ik.”





Een begeleider van De Hoop wees Ramon op Jong & Vrij in Rotterdam, een moderne kerk met mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. “Daar accepteren ze mij zoals ik ben. Ook zijn mensen daar heel behulpzaam. Vanwege mijn drugsverleden heb ik veel schulden opgebouwd. Van veel gemeenteleden heb ik nieuwe spullen ontvangen. Bij binnenkomst krijg ik iedere week een hug. ‘We zijn blij om je weer te zien’. Broeders en zusters zijn oprecht in mij geïnteresseerd. In Jong & Vrij wordt geen toneelstukje opgevoerd.”





Een bijzonder moment

Tijdens zijn eerste bezoek aan de kerk werd Ramon geraakt door een bijzondere boodschap: ‘Ook de moordenaars onder ons heet ik welkom.’ “Toen de voorganger die zin uitsprak keek hij mij aan. Na de dienst ben ik naar hem toegegaan om te vragen of hij meer wist. ‘Nee, ik had het gevoel dat ik dit uit moest spreken,’ zei hij. Dit is Gods leiding en dit was voor mij de bevestiging dat Hij mij heeft aanvaard. Ik heb wel eerder vergeving gevraagd, maar voor mijn gevoel sprak ik tegen een houten kruis. Ik wilde van God ook graag te horen krijgen of Hij mij heeft vergeven. Sinds die dienst lukt het veel beter om mijn verleden achter me te laten en om mezelf te zijn."

In Jong & Vrij heb ik regelmatig doopdiensten meegemaakt. Vaak dacht ik: ‘Dat wil ik ook!’ Leven volgens Gods maatstaven. Ik wil niet meer liegen en bedriegen, maar Jezus volgen.” Onlangs was het zover. Op zondag 29 januari werd hij gedoopt. “Leven met Jezus geeft mij rust en een heldere kijk op het leven. Ik heb het gevoel dat er Iemand over mij waakt. Ik word door God niet aangekeken op mijn verleden.”

Momenteel krijgt Ramon therapie vanwege een posttraumatische-stressstoornis, opgelopen tijdens de Joegoslavië-oorlog. Namens Stichting Voorkom! Houdt hij zich bezig met voorlichting. "Ik mag jongeren waarschuwen voor drugsgebruik, omdat het levens kapot maakt. Een verslaving is er voor het je het zelf in de gaten hebt. Mijn indruk is dat de meeste mensen emotie gebruikers zijn. Zij zijn drugs om negatieve gevoelens weg te duwen. Maar dit is echt niet het juiste middel! Vroeger was ik egoïstisch en gericht op mezelf. Nu wil ik ook anderen helpen."