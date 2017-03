Andere artikelen







Jacht op boorvlieg





Een invasie van fruitvliegen veroorzaakt enorme schade aan de groente- en fruitteelt in Afrika. De gevolgen daarvan zijn ook in Nederland, België en de rest van Europa voelbaar: een groot deel van onze groenten en fruit komt namelijk uit Afrika. Het gaat niet om de vliegjes die wij in de zomer boven de fruitschaal aantreffen – die veroorzaken geen echte schade. De schadelijke fruitvliegen zijn hier beter bekend als ‘boorvliegen’. “De vrouwtjes van deze familie leggen eitjes in fruit of groenten, waarna de larven de oogst opeten”, zegt bioloog Marc de Meyer van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren. “30 tot 90 procent van de oogst gaat zo verloren.”De laatste twintig jaar is veel onderzoek gedaan naar de vliegen in de hoop ze succesvol te bestrijden. Een van de technieken behelst het kweken van gecastreerde mannetjes en deze vrij te laten in de natuur, zodat ze de competitie aangaan met wilde mannetjes. Ook moet de kweek van parasitaire wespen, die de larven van de fruitvliegen aanvallen, de populatie doen slinken. Volledige uitroeiing is desondanks tot nu toe onmogelijk gebleken.







Geplaatst op 21 maart 2017 16:34 en 15 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.