Andere artikelen







Kom uit de boom





8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9 Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. Vandaag wil ik met je praten over een nieuw begin. Iedereen heeft wel eens een nieuw begin. Misschien was dat bij jou toen je naar een nieuwe school ging, of toen je ging verhuizen. Maar hoe dan ook, een nieuw begin. Misschien ging de afgelopen tijd super goed. Misschien iets minder. Maar God zorgt voor jou! Zacheüs is ook opnieuw begonnen. En God zorgt nu ook voor hem. Dat kun je lezen in Lucas 19: 1-10. Jezus zegt: ‘Kom uit die boom, Zacheüs, vandaag wil ik bij jou zijn!’ En Zacheüs komt. Hij verandert, hij wordt een kind van God! En jij? Ben jij al een kind van God? Ken je hem al? Denk daar eens over na, vandaag, of morgen. En als je God nog NIET kent, wil je Hem dan leren kennen? Wil je leven met Hem? stel je eens voor dat jij in die boom zit. en Jezus roept je! klim je uit die boom? kies je voor hem?/Rianne







Geplaatst op 16 maart 2017 14:51 en 23 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.