Bidden is zwaar werk dat rust geeft

Bidden is praten met God: Hebt u het moeilijk wat voor omstandigheden het mag zijn. Vraag gebed aan, om je te ondersteunen.

"Van Maarten Luther zijn de woorden: ‘Het geschenk van de rechtvaardiging door geloof alleen komt ten volle tot bloei als het leidt tot geestelijke oefening in en van het gebed.’ Zijn uitspraak laat zien dat de kern van de Reformatie ook betekenis heeft op de biddag voor gewas en arbeid," schrijft Piet Vergunst in De Waarheidsvriend.

"De Reformatie beoogde geen nieuw begin te zijn of een breuk met de kerk, maar een terugkeer naar de eerste eeuwen van het christendom. Het blijkt opnieuw als we de woorden van Luther over rechtvaardiging en gebed leggen naast wat Chrysostomos, de aartsbisschop van Constantinopel, zei: ‘De rechtvaardige stopt pas met bidden op het moment dat hij ophoudt rechtvaardig te zijn.’

Eerst nog een woord van Luther: ‘Christenen weten dat goed bidden het hoogste en zwaarste werk op aarde is, hoogste dienst voor God en oefening van het geloof.’ Waar we vorige week in De Waarheidsvriend aandacht voor de betekenis van de Reformatie vroegen, maakt de reformator uit Wittenberg het ons gemakkelijk om de link te leggen naar het gebed.

Biddag voor gewas en arbeid – volgende week hopen we als gemeente samen te komen, een oase in een voor veel mensen vol leven. Mantelzorger of bijstandsmoeder, geslaagd ondernemer of onzekere student: omdat we allen mens zijn voor Gods aangezicht, kunnen we het gebed niet missen.

Die biddag is zowel bestemd voor het gebed zelf (allereerst) alsook voor bijbels onderwijs over het gebed. Dat het gezamenlijke gebed van de gemeente meer is dan de optelsom van ieders individuele gebed tot God, leren we uit Handelingen 12, het hoofdstuk dat verhaalt over Petrus, die bewaakt wordt in de gevangenis. ‘Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.’

Onderwijs over het gebed heeft de gemeente in Jeruzalem ook nodig. Want toen Rhodé, het dienstmeisje, kwam vertellen dat de apostel bevrijd was, kreeg ze te horen dat ‘zij buiten zinnen was’. Wat zegt dit over het gebed als we geen opmerkzaam hart hebben dat erop let hoe God antwoordt?

Wie als vader zijn verantwoordelijkheid als priester in het gezin verstaat, zal dagelijks in het gebed voorbeeldig gedrag tonen én de voorbede voor zijn gezinsleden persoonlijk beoefenen. Luther bleef hierin zelf bij de gebedspraktijk die hij kinderen leerde: ‘Wanneer ik voel dat ik koud en onwillig ben om te bidden, neem ik mijn psalmboekje en vang aan de Tien geboden, de geloofsbelijdenis en, zover ik tijd heb, enige woorden van Christus, van Paulus of uit de Psalmen mondeling bij mijzelf te spreken, juist zoals kinderen doen.’

Ik las over een man die opmerkte dat zijn gebed inniger geworden was sinds hij niet alleen in eigen woorden bad maar ook een gebedenbundel gebruikte, om woorden van andere na te zeggen en zo te laten verinnerlijken. Waardevol is dat.



In dit verband kunnen we veel leren als we overdenken hoe het leven van de Heere Jezus door het gebed gedragen is. In Zijn bittere lijden heeft Hij, aldus onze catechismus, heel de tijd van Zijn leven, maar in het bijzonder aan het vloekhout van het kruis de toorn van God tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht gedragen. Het avondmaalsformulier spreekt in dit verband over de 'allerdiepste versmaadheid en angst van de hel'. Zou de Heiland dit zonder gebed vol hebben kunnen houden? Nee, de innige band met Zijn hemelse Vader was juist de dragende grond van Zijn leven.