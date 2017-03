Heb je zin om mee te gaan naar Simply Jesus

Tijdens Simply Jesus 2016, een evangelisatiecampagne van Go and Tell, maakten ongeveer 120 mensen een beslissing voor Jezus. Eén hiervan was Frank (18), de vriend van Zefanja Baadilla (31), die gestopt was te geloven in God. Bij Simply Jesus veranderde dit, vertelt Zefanja.

Frank was christelijk opgevoed, maar ging niet meer naar de kerk en had veel twijfels over God. Wel was hij de laatste tijd meer op zoek naar God. Ik vroeg aan hem: ‘Heb je zin om mee te gaan naar Simply Jesus?’ Dat vond hij wel interessant. Eenmaal bij het event werd hij zo geraakt door de preken! In de pauzes vertelde hij dat het echt iets met hem deed. Toen David de Vos aan het einde van de dag een oproep deed om je leven aan Jezus te geven, liep hij naar voren.

Ik vond dat natuurlijk super gaaf. Hij vertelde me achteraf dat hij het een paar maanden geleden al uitgeroepen had naar God. Toen hij de oproep hoorde, voelde hij dat hij openlijk een stap naar God moest maken. Het haalde zo’n last van zijn schouders. Hij was daarna in de auto super blij en zat de hele tijd te lachen.

Ik neem hem sindsdien overal mee naartoe. Bijvoorbeeld naar jeugd­avonden in de kerk. Hij is zo enthousiast, dat hij op zulke avonden voor mensen gaat bidden. Ik vind het heel bijzonder dat hij zo vrijmoedig is. Terwijl hij vóór Simply Jesus veel meer bezig was met meisjes en uitgaan. Ik vroeg hem: ‘Als je kijkt naar het leven met God, waar droom je dan van?’ Hij zei: ‘Ik wil graag zoveel mogelijk mensen over Jezus vertellen, en die mensen zegenen en voor hen bidden.’

Inmiddels heeft hij ook het boek ‘Je beste keuze ooit’ gelezen van David de Vos. Wat hem daar vooral in raakte was het gedeelte over dopen. Hij voelde dat het voor hem was. Nu heeft hij de beslissing genomen om zich volgende maand te laten dopen.(Bron:cip)