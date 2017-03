Andere artikelen







Vanaf 2 maart 2017 is er een nieuwe Nederlandse speelfilm op het witte doek te zien. Tuintje in mijn hart, die zich volledig afspeelt in het tropische Suriname. In 2016, gedurende 2 maanden zijn 70 Nederlandse en Surinaamse crew- en castleden in Suriname aan het werk geweest voor de opnames van de Nederlandse speelfilm Tuintje in mijn hart. Zij hebben keihard gewerkt maar daarnaast ontzettend veel avonturen beleefd en genoten van alles wat Suriname te bieden heeft. De filmbeelden laten je proeven van de ongerepte natuur, historische plantages en het sfeervolle Paramaribo. Liesbeth Gummels van Waterproof Tours Suriname is als Line producer vanaf de eerste scouting trip, 6 maanden lang volledig betrokken geweest bij alle aspecten van de Tuintje opnames in Suriname. Vanuit deze unieke ‘inside information’ heeft Waterproof Tours Suriname twee inspirerende Tuintje-rondreizen ontwikkeld waarmee een Nederlandse toerist in de voetsporen van de Tuintje crew of cast treedt. Helemaal uniek bij deze officiële Tuintje in mijn hart rondreizen is dat de gasten ook een speciaal ontwikkeld full colour magazine ontvangen met exclusieve achtergrondinformatie rond het ontstaan van de film, de scoutingtrip, interessante en grappige weetjes van tijdens de opname.(Bron:Gfcnws)







