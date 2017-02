Andere artikelen







In het leven





Ieder mens, die tevreden en gelukkig is, heeft in het leven veel minder nodig dan de mens die zonder vrede en zonder innerlijke rust door het leven moet gaan. Nooit raakt de mens, die eenmaal op drift is geraakt, verzadigd. Altijd drijft de onvrede hem tot kopen en tot het vermeerderen van bezit, zonder ooit verzadigd te worden. De moderne reclame speelt met deze onlustgevoelens van de mensen om hierdoor de omzet te vergroten. Zo verbruikt de mens van deze welvaartsmaatschappij alles wat de aarde voort kan brengen, zonder ooit verzadigd te raken. Telkens denkt de mens, die voorbij gaat aan de vrede die God hem schenken wil, te kunnen rekenen op geluk, maar zodra het verworven is, zal God, als Hij zich nog over deze mens ontfermt, er in blazen en zal het op niets uitlopen. Het is dus eigenlijk genade van God als we door niets verzadigd worden en geen geluk vinden. Laten we dan toch ophouden om naar onze eigen inzichten te handelen. Laten we ons overgeven aan het verlangen om weer te gaan leven en te gaan werken in afhankelijkheid van God! Dan zullen we zien, dat God ons werk weer gaat zegenen!







Geplaatst op 27 februari 2017 16:41 en 23 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?





Er zijn nog geen reacties gegeven.