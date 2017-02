Ik genoot ervan om mensen pijn te doen

Schrik van Den Haag’ William Boateng in De Verandering

Het is bijna niet voor te stellen: de vriendelijk lachende man die vandaag te gast is in De Verandering, was een paar jaar geleden nog de schrik van Den Haag. William Boateng is in die tijd betrokken bij vechtpartijen, pinpasfraude en roofovervallen. Niet zelden heeft hij zelf de leiding bij dat soort criminele activiteiten.

William blikt met presentator Kefah Allush terug op zijn jeugd. Hoewel hij in een liefdevol christelijk gezin wordt geboren, is William al jong agressief. Zijn medeleerlingen op de basisschool zijn doodsbang voor hem, want hij slaat er geregeld op los. Eerst gebruikt hij nog zijn vuisten, later worden dat messen en ten slotte pistolen. “William was een gangster geworden,” vertelt een vriend. “Iemand met wie je geen ruzie wilde krijgen.”

In het circuit van criminaliteit en geweld is William niet meer te stuiten. Hij ontdekt bij zichzelf een duister genot als hij andere mensen lichamelijk pijn doet. Tot groot verdriet van zijn moeder. Ze kan zich niet voorstellen dat haar zoon, voor wie ze veel bidt, zo snel de afgrond in stort.

Verraad wordt redding

William kent ook geen grenzen als hij geld nodig heeft. Het aantal overvallen neemt toe en ondertussen ‘verslindt’ hij de ene vriendin na de andere. Hij voelt zich zo onaantastbaar, dat hij op een kwade dag vol overmoed een goede vriend berooft. Dat had hij beter niet kunnen doen… Diezelfde vriend stapt namelijk naar de politie en geeft niet alleen zijn overval aan, maar ook alle andere duistere feiten waar William bij betrokken was.



22 juni 2009 is de dag waarop Williams leven ingrijpend verandert. Hij wordt gearresteerd en krijgt te horen dat hij voor meerdere jaren achter de tralies zal verdwijnen. De gedachte alleen al vervult hem met diepe angst. Maar waar de cel voor de meeste gedetineerden de plek is waar haat groeit, gaat dat bij William anders. In zijn kleine cel ziet hij een Bijbel liggen. Aarzelend pakt hij die op en begint te lezen. Juist daar, in de cel, voelt William een enorme vrede en liefde over zich heen komen. Bron:cip