Verlangen naar het paradijs





Zoals een hert hevig verlangt naar water, zo verlang ik hevig naar U, God.(Psalm 42:2)Zoals het leven van een hert afhankelijk is van water, is ons leven afhankelijk van God. Mensen die Hem zoeken en ernaar verlangen Hem te leren kennen, vinden eeuwig leven. Als mensen over paradijselijke toestanden spreken, bedoelen ze toestanden waarin de mens zonder verlangen gelukkig is. Dat tegenwoordig zulke toestanden niet voorkomen, weten we allemaal wel. Maar het verlangen daarnaar heeft ieder van ons al wel eens gehad. Ik bedoel nu echter niet gewoon het verlangen naar materiële welstand, maar naar een wereld waar je vrede in je hart en vrede met God hebt; waar je vergeving van zonde en troost in alle pijn kent, waar je een kind van de levende God bent en dagelijks Zijn zorg en liefde ervaart, waar je iedere dag gelukkig leeft en je ondanks alles toch op de hemel verheugt. (Kent u Jezus reeds)

God moest het eerste mensenpaar uit het paradijs verdrijven, omdat het Zijn gebod had overtreden en had gezondigd. (Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.) Een weg terug was er niet. God zag de ellende waarin de mensen door de zonde waren gekomen en wilde hun meer geven dan de weg terug naar het paradijs. In Zijn liefde zond Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde, om aan het kruis van Golgotha het verlossingswerk voor ons te volbrengen. Zo leed de Heiland(redder', 'behouder', 'bevrijder', 'verlosser') in de drie uren van duisternis onder de slagen van de heilige God voor onze zonden. Toen riep Hij (Jezus) uit: Het is volbracht! en stierf.(Bron:HetGoedeZaad)

ER KOMT EEN DAG DAT Er komt een dag dat de klokken zullen slaan, dan zal men bij mijn graf moeten staan. Velen zullen zeggen: “dat is toch te vroeg”, maar de Heere vond het voor mij genoeg. Maar ik hoop nog lang hier op aarde te leven, maar ik weet niet wat God mij zal geven. Mijn God en Vader weet wat het beste voor mij is, met Hem aan mijn zij gaat het nooit mis./J.Troost





