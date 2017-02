Andere artikelen







Als u alles ontbreekt





Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft.(Filippenzen 4:13)xxx Vaak is de zucht naar meer bezit in wezen het verlangen een leegte in uw leven te vullen. Wat trekt jou aan wanneer jij je leeg voelt? Hoe kun je werkelijke voldoening vinden? Het antwoord wordt bepaald door je perspectief, prioriteiten en krachtbron. In de stilte of de storm, in ziekte of gezondheid, overvloed of gebrek, in de familiekring naast een wieg, een graf of in de eenzaamheid van een leven vol ontberingen weten we dat Uw genade altijd genoeg voor hen zal zijn. Als u alles ontbreekt, als alle steunpunten van deze wereld nutteloos zijn geworden en u in het dal van de schaduw van de dood wandelt, als u geen gezondheid, geen geld, eer en liefde meer hebt, zal toch Uw liefde, mij Uw altijd duidelijke, eeuwige belofte tonen: Mijn genade is u genoeg!

Zonder U, hoe zou kracht en moed bij mij komen? Zonder U, wie zou mijn last dragen, wie? Zonder U zou mijn geloof, hoop en liefde afbrokkelen. Alles, Heere, bent U!xxxDaarom wil ik bouwen mijn pad daarheen. Tot Uw roep zal schallen en daar ben ik thuis. Dan zal ik met een nieuw lied U vrolijk toejuichen: niets heb ik te brengen; Alles, Heere God, bent U!(Bron:HetGoedeZaad)





> NIET BANG ZIJN☻☻ Je moet niet bang zijn voor de dag van morgen. je moet niet vrezen voor wat menselijk contact want elke dag heeft vele eigen zorgen niet alle riet wordt in de wind geknakt Je moet niet bang zijn als de mensen komen veel mensen zijn vandaag een beetje stuk Probeer gerust ontspannen blij te dromen en zo op weg te gaan naar wat geluk. Je moet niet bang zijn voor gewone dingen en zeker niet berusten in je lot Je mag vandaag zomaar een liedje zingen dat is voor jou een knipoogje van God. Harm Rink





