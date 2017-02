Hij wil binnenkomen

Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij u binnenkomen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem.(Openbaring 3:20)

Er staat iemand voor de deur van uw hart en leven. Hij klopt aan en smeekt om binnengelaten te worden. Maar openen de deur naar ons hart natuurlijk niet voor iedereen die naar binnen wil. We willen weten wie het is die aanklopt.

Ik wil het u met een paar woorden zeggen: het is Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, Die 2000 jaar geleden Mens werd, ongeveer 33 jaar op deze aarde heeft geleefd en toen een verschrikkelijke dood aan het kruis stierf. We worden geboren om te leven, maar Hij kwam als Mens in deze wereld om te sterven. Daarin is Hij uniek want toen Hij aan het kruis hing, werd Hij voor God de Zondedrager. De Heilige Rechter strafte Hem voor de zonden van anderen. De laatste consequentie van de zonde is de dood. Ook dat moest Jezus Christus verdragen, hoewel Hijzelf nooit gezondigd had.

Nu is het kruis er het beste bewijs van dat God ons liefheeft. Omdat Zijn Zoon voor anderen gestorven is, biedt God ons nu genade aan. Maar Hij dringt het geen mens op. We moeten het in geloof aannemen en de deur van ons hart voor de Heiland openen. Die buiten staat en aanklopt.



Wat houdt u eigenlijk tegen om Jezus Christus als God Zoon te erkennen en Hem in uw leven binnen te laten? Bent u bang om uw leven toe te vertrouwen aan Hem? Hij zal uw leven alleen maar ten goede veranderen. De Heere Jezus is bereid om in uw hart, uw leven, uw woning, uw werkplek, uw persoonlijke situatie te komen. Hij wil binnenkomen, maar Hij zal de deur niet Zelf openen: u moet Hem binnenlaten. (HetGoedeZaad)