Andere artikelen







God zoeken





WIE TOT GOD KOMT, MOET GELOVEN DAT HIJ IS, EN DAT HIJ BELOONT WIE HEM ZOEKEN Maar als iemand geen geloof heeft, kan God onmogelijk blij met hem zijn. Want als iemand naar God toe komt, moet hij geloven dat HIJ IS wie Hij zegt dat Hij is, en dat Hij de mensen beloont die werkelijk naar Hem verlangen.(Hebreeën 11:6).Mensen die ‘Hem/God ernstig zoeken’ zullen ontdekken dat zij worden beloond met Gods dichte nabijheid. God verzekert ons dat ieder die Hem oprecht zoekt die handelt naar het besef van het bestaan van God dat in elk mens aanwezig is - beloond zal worden. Er zijn mensen die vragen naar een ‘Godsbewijs’, zonder dat ze van plan zijn ernstig naar God te zoeken. Ze wijzen de Bijbel, Gods Woord, af met het argument, dat eerst iemand moet bewijzen dat er een God is. Dat is een denkfout, want op elk gebied van kennis moet je eerst bepaalde aannames doen, voordat je in het eigenlijke bouwwerk van de kennis kunt intreden. Zou het niet dwaas zijn als iemand de hele wiskunde in twijfel zou trekken, alleen omdat hij niet wil instemmen met de aannames waar ze op berust? De aanname dat twee numerieke waarden die beide zijn aan een derde, ook aan elkaar gelijk moeten zijn, kun je niet bewijzen, je moet haar regelrecht geloven. Toch, als je iets van wiskunde begrijpt, zul je de waarheid van het geheel erkennen. Als het om de kennis van God gaat, is het niet anders.Je moet eerst geloven dat Hij bestaat en dat Hij hen beloont die naar Hem vragen. Je moet ook geloven dat Hij door Zijn Geest de mensen mededelingen heeft gedaan, die in de Bijbel, Zijn Woord, zijn opgeschreven. Daarom: lees de Bijbel met een gelovend hart! Vraag niet van tevoren naar een ‘Godsbewijs’, dat zult u niet meer nodig hebben, zodra u God hebt leren kennen. Doordat we God geloven, begrijpen we dat de wereld door het woord van God is ontstaan. Wat we nu zien, is niet ontstaan uit iets zichtbaars, maar uit iets onzichtbaars, namelijk het woord van God.(Hebreeën 11:3). God schiep het heelal vanuit het niets; Hij sprak en het kwam er. Wij geloven in de God die het heelal heeft geschapen door zijn Woord. Gods Woord heeft een onmetelijke kracht. Als Hij tot je spreekt, zul je dan luisteren en Hem antwoord geven? Kun je jezelf nog beter voorbereiden om Hem te antwoorden?

Anders kom je niet uit de ‘geestelijke kortsluiting’ waarin veel mensen tegenwoordig vastzitten. (Bron: Het Goede Zaad)









Geplaatst op 06 februari 2017 15:12 en 29 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Marina15 06 feb 2017 15:29 Bij God is alles mogelijk. Zelfs dat Hij toestaat dat mijn aardse leven een hel is en dat Hij mijn gebeden niet (ver)hoort.