Methusalem-gen geindentificeerd

Het kwaad brengt altijd de dood: het is je loon voor wat je hebt gedaan. Maar de liefdevolle goedheid van God geeft een geschenk: het eeuwige leven, door onze Heer Jezus Christus.(Romeinen 6:23)☻☻Het loon van de zonde is de dood. Het loon van Christus is het eeuwige leven-nieuw leven met God, dat op aarde al begint en voor altijd verder gaat bij God.

Een in 2009 gepubliceerde studie door wetenschappers uit de stad Kiel over een zeker gen bij hoogbejaarde mensen bevestigt een al langer bestaand vermoeden: een variatie in het gen FOXO3A oefent een positieve invloed uit op de levensverwachting.

Mogelijk lukt het de medici op grond van deze inzichten de gemiddelde levensverwachting in de komende decennia verder te laten stijgen. En toch, op deze vergankelijke aarde blijft eeuwig leven een droom.

Dat heeft een reden. Toen God de mens schiep gaf Hij hem de mogelijkheid om onder de meest gunstige omstandigheden een gelukkig leven op de aarde te leiden. Maar de mens overtrad het enige gebod dat hem opgelegd was; Adam en Eva aten van de verboden vrucht en doorstonden zo de proef van gehoorzaamheid niet.

God Had hen gewaarschuwd. De dood trad toen feitelijk hun leven binnen en is sindsdien de vijand van de mensen. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door de zonde de dood, en zo is de dood over alle mensen gekomen. In Adam hebben allen gezondigd. (Het zit zó. Door de ongehoorzaamheid van een mens (Adam) is het kwaad in de wereld gekomen. En door het kwaad kwam de dood in de wereld. Alle mensen moeten sterven, omdat alle mensen verkeerde dingen doen. Romeinen 5:12)

Toch is er eeuwig leven! God heeft een uitweg uit deze hopeloze situatie gegeven. De Bijbel bevestigt ons dat door het geloof in Christus, Gods Zoon, iedereen een nieuw vergankelijk leven kan ontvangen. We moeten wel inzien dat we zondaren zijn en God onze schuld belijden. Dan geeft Hij ons dit eeuwige leven, een leven dat ook in de toekomst doorgaat, als we de aarde allang verlaten hebben. (Bron:HetGoedeZaad)