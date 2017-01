Verlies van mijn vader verdiepte mijn geloof

Lees het verhaal van de 17 jarige jongeman over het verlies van zijn vader. Bij het verlies van een dierbare nemen enkele mensen afstand van hun vriendin, kennis of de omgeving. Het is net alsof men alleen is komen te staan.

Hij was 17 jaar toen zijn vader overleed aan een hersentumor. De ingrijpende gebeurtenis heeft zijn geloofsleven verdiept. “God was voor mij de ‘praatpaal’ waar ik terecht kon, met wie ik mijn verdriet deelde,” vertelt ds. Evert van der Veen, die een boek schreef voor mensen die een geliefde moeten missen. Door het verlies van zijn vader kreeg hij zelf het verlangen om er als predikant voor nabestaanden te zijn.

De dood van zijn vader bepaalde hem sterk bij de ernst van het leven. “Ik zag hoe betrekkelijk het leven is. Normaal gesproken ben je daar als jongen van 17 niet mee bezig,” vertelt Van der Veen. Ondanks het verdriet heeft het sterven zijn geloofsleven verdiept. “Ik werd als het ware naar God toe gedreven. Het geloof werd intenser voor mij. God was de ‘praatpaal’ waar ik terecht kon en met wie ik mijn verdriet deelde. Als ik me verlaten voelde, zocht ik kracht bij Hem.”

Met de waarom-vraag heeft hij nauwelijks geworsteld. “Dat heeft me naderhand wel verbaasd. Het geloof heeft mij duidelijk ondersteund om het verlies te dragen. Ik voelde me geborgen bij God en mocht erop vertrouwen dat mijn vader bij Hem thuis was, bevrijd van alle pijn.”

Specialist

Uiteindelijk, zegt Van der Veen, heeft deze ingrijpende gebeurtenis hem ertoe aangezet om predikant te worden. De contacten met zijn predikant inspireerden hem destijds. “De manier waarop onze dominee er voor ons gezin was, heeft iets losgemaakt in mij. Het deed ons altijd goed als hij kwam. Er sprak rust en geloof uit zijn optreden. Ik zag hoe zinvol, goed en nodig zijn werk was en kreeg het verlangen er ook op wezenlijke momenten in levens van mensen te zijn.”

Dat is inmiddels werkelijkheid geworden: Van der Veen is niet alleen gemeentepredikant, maar ook specialist in pastorale zorg voor mensen die met een verlies moeten leven. Hij verzorgt uitvaartdiensten en houdt lezingen over verlies en afscheid. Somber wordt hij daar niet van. “Mijn werk roept mooie reacties op. Gesprekken blijven niet steken op koetjes en kalfjes, maar stellen heel persoonlijke dingen aan de orde.”

Tips om te troosten

De predikant ziet dat veel mensen het moeilijk vinden om om te gaan met iemand die een geliefde heeft verloren. Een soort sociale verlegenheid, noemt hij dat. “Sommigen kijken letterlijk weg. Dat ervaren mensen in rouw als heel pijnlijk.” Anderzijds: goedbedoelde woorden komen al snel goedkoop over. Hoe kun je toch troost bieden? Ds. Van der Veen geeft zes tips.

1. Ga naar iemand toe

“Probeer je schroom te overwinnen en ga naar iemand toe. Ik begrijp dat het heel zwaar kan zijn om die drempel over te gaan, zeker als iemand een kind heeft verloren of er sprake is van suïcide. Maar het is wel belangrijk om te gaan. Denk niet dat je veel woorden moet brengen. Je aanwezigheid zelf is al tot troost, want dat verlicht de eenzaamheid.”

2. Antwoorden hoef je niet te geven

“Mensen verwachten van jou geen antwoord op hun vragen, ook al roepen ze die vertwijfeld in een gesprek. Ze weten ook wel dat jij niet kan vertellen waar het allemaal goed voor is, maar willen hun vragen wel graag met jou delen. Zeg niet zoiets als: ‘Het leven gaat verder.’ Dat zijn open deuren waar niemand door gesterkt wordt.”

3. Maak een gebaar van troost

“Een bekende troosten hoeft niet moeilijk te zijn: kijk iemand in de ogen, houd zijn hand vast, geef een knuffel. Zo laat je merken dat je er bent als je geen woorden hebt. Luister naar het verhaal van degenen die in rouw is – bij de een een gedetailleerd en met tranen zijn, bij de ander een beknopt en zakelijk verhaal. Geef ieder mens de ruimte om te vertellen wat er in hem omgaat.”

4. Vertel dat God er is, ook in het donker

“Zeg dat God er voor je is, ook in het verdriet. Vertel dat Hij meegaat, zoals zo waardevol staat verwoord in Psalm 23: ‘Al ga ik door een dal van diepe duisternis, U bent bij mij.’ Die belijdenis is een uiting van vertrouwen. Het dal is er, maar God is er ook. In Zijn kracht is het dragelijk als je daardoorheen trekt.”

5. Geef ruimte aan boosheid, ook aan boosheid op God

“Gun mensen de tijd om te rouwen. Rouw kan zich uiten in boosheid en je mag ruimte geven om dat te uiten. Zelf probeer ik begrip tonen voor mensen die door een verlies afscheid nemen van God. Ik ga ze niet vermanen of ompraten, maar accepteer het en zeg dat God hen begrijpt en geduldig is. Later kan iemand daarop terugkomen. Zoals de verloren zoon: hij dacht niet aan zijn vader, tot de goede herinneringen aan vroeger boven kwamen. Verwerking van een verlies vraagt tijd. Het is heel normaal dat een rouwproces drie tot vijf jaar duurt, zeker als het gaat om iemand die dichtbij je stond.”

6. Laat vraagtekens staan

“De Bijbel laat de waaromvraag vaak onbeantwoord. Tegen mensen die daarmee worstelen zeg ik altijd dat ik ook geen antwoord heb. Soms is het beter om met een vraagteken te leven dan overal geforceerd een uitroepteken te zetten. Wij willen de puzzelstukjes aan elkaar leggen, maar in praktijk van leven lukt dat niet. Je kunt beter de open eindjes in het leven erkennen dan de stukjes beschadigen door ze toch in elkaar te passen.(levensverhaal CIP)