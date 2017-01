God is licht

God is licht. Er is in Hem helemaal geen duisternis. Dus als we zeggen dat we één met Hem zijn, maar zelf in het donker leven omdat we Hem niet willen gehoorzamen, dan liegen we. Dan leven we niet vanuit Gods waarheid. (1 Johannes 1:5-6)

Licht vertegenwoordigd alles wat goed, zuiver, waar, heilig en betrouwbaar is. Duisternis staat voor de zonde en het kwaad.

Te zeggen dat ‘God is licht’ betekent dat God volmaakt heilig en de waarheid is en dat Hij alleen ons vanuit de duisternis van de zonde naar het licht kan leiden. Er is altijd een verband tussen ‘licht’ en ‘waarheid’. Want licht maakt al het bestaande zichtbaar- of het nu goed of kwaad is. In het donker lijken goed en kwaad op elkaar, in het licht zijn zij goed te onderscheiden. Zoals duisternis niet kan bestaan in de aanwezigheid van licht, kan zonde niet bestaan in de nabijheid van een Heilige God. Als we een relatie met God willen hebben, moeten we onze zondige manier van lezen aan een kant zetten. Het is schijnheilig te beweren dat we zo’n relatie hebben, terwijl we in feite voor onszelf leven. Christus zal zul bedrog aan het licht brengen en veroordelen.

Wanneer iemand komt te overlijden wordt er voor de overledene een dienst gehouden in de kerk. Men zegt ook dat de overledene naar de hemel gaat. Had de overledene een relatie met God?

Mensen die zonder God leven, leven in zonde en het kwaad, leugen en bedrog. God is licht en kan geen zonde verdragen. Licht heeft te maken met Heiligheid en waarheid. Heeft men een relatie met God/verzoening dat komt men in het licht van God. God is een Heilige God. Niemand komt zomaar vanuit een andere weg bij God. Door Zijn Zoon Jezus komt men bij God.



Lieve Hemels Vader dat vele lezers die nog geen relatie met u hebben, het pad van het licht mogen vinden.