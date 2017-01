Kinderen willen in de kerk echte aandacht

Kinderen hebben meer aandacht nodig van hun ouders, familie of vrienden. Dat blijkt uit de antwoorden van ruim tweeduizend kinderen aan kinderombudsman Margrite Kalverboer, Ook de werkdruk op school ligt volgens leerlingen te hoog.

Kalverboer blikt terug op de afgelopen vijf jaar en benoemt tien zorgpunten. Deze zorgpunten gaan onder andere over het de toegang tot de jeugdhulp en onderwijs, de aanpak van armoede en het onvoldoende horen van kinderen.

Aandacht in de kerk

Hoe zit het met de jongeren in de kerk? Alise, trainer bij Chris reageert: “Kerkelijk werk is vaak organisatorisch gericht. We zijn druk met methodes en vormgeving, maar daarmee hebben we nog geen relatie met de jongeren. Het jongerenpastoraat begint met oprechte aandacht. Als je ze écht ziet en kent, krijg je misschien de kans om voor ze te zorgen. De behoefte van jongeren op school is dezelfde behoefte van jongeren in de kerk. Ze zoeken iemand de beschikbaar is, iemand die oprechte belangstelling heeft”.

'Warm huis'

De behoefte aan oprechte belangstelling werd ook geconstateerd in een eerder onderzoek in de VS (‘Growing Young’). Jongeren van nu willen graag warmte ervaren in hun kerk. Om als kerk een warm thuis te worden voor jongeren is het niet genoeg om gewoon ‘aardig’ te zijn. Warmte is meer dan een oppervlakkige gemeenschap. Veel van de jongeren vergeleken het met een gezin of familie.



Bron:cip