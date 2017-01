Onze persoonlijke schuld voor God

Andere artikelen







'God, vergeef mij alstublieft de slechte dingen die ik heb gedaan!' (Lukas 18:13)Ieder mens heeft Gods genade nodig. Laat je niet door trots afhouden van Gods genade. Heeft de mens zoiets als een persoonlijke schuld voor God? Zijn niet de omgeving, de opvoeding, de omstandigheden enzovoorts verantwoordelijk voor de misère, waarin de individuele mens en de meerderheid van de mensen zich bevinden? Nee, we kunnen niet alle verantwoordelijkheid op de omstandigheden afschuiven. Er is een persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder individueel mens tegenover zijn Schepper. Daarom is er een persoonlijke schuld voor God. U kunt dit feit natuurlijk bestrijden en de aanklacht van het eigen geweten ontvluchten of de innerlijke stem met de smoes tot zwijgen brengen: de anderen leven ook zoals ik en doen hetzelfde. Dat helpt niets. Het verdringen van de schuld maakt ongelukkig en berooft van vreugde; het maakt onrustig, onbehaaglijk en bang. Ach, als we dat alleen maar wilden toegeven. God zegt: Weet, dat uw zonde u zal toegeven. God zegt: Weet, dat uw zonde u zal vinden! Zonde blijft zonde in Zijn ogen. Hij moet ze veroordelen en kan er niet gewoon aan voorbijgaan. Daarom vinden we pas echte innerlijke vrede en geluk als de kwestie van onze overeenkomstig Gods wil is, vereffend wordt. Dat kan gebeuren als wij deze schuld voor God toegeven en Hem onze zonden belijden. Dan mogen we op Golgotha blikken en zien dat de Heere Jezus daar onze zonden droeg en daarvoor door God is veroordeeld, en geloven dat Hij onze schuld voor God heeft verzoend - met Zijn leven en bloed.(Het Goede Zaad)

God van liefde en genade, dat de lezers mogen gaan nadenken over hun redding.







