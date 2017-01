Mijn dochter wil niet meer naar de kerk





Onze dochter van 16 wil sinds een half jaar niet meer mee naar de kerk. We maken haar elke zondagmorgen op tijd wakker en nodigen haar uit mee te gaan. Als we weer thuiskomen, zeggen we tegen haar dingen als: 'Jammer dat je er niet was. Jezus was er en Hij wilde je ontmoeten,' aldus een vragensteller in de vragenrubriek van Refoweb.nl. De ouder merkt op de uitnodigen en waarschuwen niet helpt. Is het verstandiger om confrontaties te vermijden?

"Gefeliciteerd: u hebt een puber in huis!," antwoordt ds. D. M. Elsman. "Begin de HEERE daar maar voor te danken, want dat is een groot voorrecht en wat de opvoeding betreft een heilige opdracht en uitdaging tegelijk. (...) De eerste troost is deze: u staat daarin niet alleen. Uw ouders hebben dezelfde ervaring gekend en uw kinderen zullen het ook weer gaan beleven met hun eigen pubers. Vast staat: er is een God, Die trouw is van geslacht van geslacht en daarbij staat Zijn vaste fundament met dit zegel: Hij kent degenen die de Zijnen zijn.

Troost u maar met de gedachte dat een puber tegelijk een schreeuwende behoefte aan uw leiding en begrip en warmte heeft. Ziedaar de uitdaging in een notendop: uw warmte, liefde en geborgenheid -een huis waar liefde woont- en uw kind het gevoel geven dat u haar mening serieus neemt, naar haar luistert en daarbij ook duidelijk maakt dat zij een eigen verantwoordelijkheid heeft.



Het werkt dan ook vaak beter om in plaats van tegen je puber te ‘preken’ het gesprek met haar te zoeken. Ga een stuk met haar wandelen, luister naar wat ze zegt en probeer haar te volgen en te begrijpen wat haar redenen zijn waarom ze niet mee naar de kerk wil. Laat haar merken dat haar mening er toe doet en probeer niet te overtuigen, maar vooral te getuigen van de hoop die in je is: waarom het voor jou als ouder belangrijk is om naar de kerk te gaan; wat het jou doet, waarom je er niet zonder kunt en dat het je verlangen is om de eer van de Heere in alles te zoeken, ook in je gezin."(Bron:cip)