Hij heeft ook eenster voor zijn raam

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het de gewoonte in Amerika dat elk gezin waarvan een zoon in de oorlog was, een lichtende ster voor het raam plaatste. Op een avond liep een man samen met zijn zoontje door de straten. Het jochie vond die lichtjes voor de ramen erg interessant. Telkens als hij weer een ster zag, klapte hij in zijn handen. En terwijl ze zo het ene na het andere huis voorbij liepen, riep hij: Kijk eens, pappa, daar is ook een huis dat een zoon voor de oorlog heeft gegeven! En daar nog één! En daar is er een met twee sterren! En kijk, daar is een huis dat helemaal geen ster heeft! Eindelijk kwamen ze bij een open plek tussen de huizen. In de donkere lucht was nu duidelijk de Avondster te zien, die een helder schijnsel gaf. Het jongetje hield eventjes zijn adem in. Kijk, pappa! riep hij toen. God heeft zijn Zoon zeker ook gegeven, want Hij heeft ook een ster voor zijn raam!

Inderdaad, God heeft zijn Zoon ook gegeven. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven - niet om te sterven voor een land, maar - opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16):Bron:levennu







