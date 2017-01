Ik kreeg het gevoel dat in naar de kerk moest





Lee het verhaal van Chayenne die niet christelijk is opgevoed. Ze kreeg de behoefte dat ze naar de kerk moest gaan.

Chayenne Laturiuw (23) zocht haar geluk in shoppen, kleding en heel veel uitgaan. Drie tot vier keer per week was ze met vriendinnen in de stad aan het stappen. Het maakte haar gelukkig. Opeens vonden er verschillende ingrijpende dingen plaats.

"Mijn broer heeft zijn vrouw verloren tijdens haar zwangerschap en mijn moeder werd ziek," "Borstkanker. Op dat moment voelde ik me doel loos, ik was toen ook nog net gestopt met school en ik had geen werk. Het werd even helemaal donker om mij heen... Ik weet het nog goed, ik ging zitten op mijn bed en voelde me compleet doelloos en leeg. Toen kreeg ik ineens een sterk gevoel dat ik de volgende dag naar de kerk moest gaan. Ik ben niet christelijk opgevoed en dat zou betekenen dat ik dat in mijn eentje moest gaan doen. Met lood in mijn schoenen ben ik de volgende dag gewoon gegaan.



Toen ik daar eenmaal zat, werd ik warm en helemaal rustig van binnen. Direct na de kerkdienst belde ik mijn broer op. Hij zei dat hij al die tijd voor mij had gebeden en nodigde me uit voor Alpha. Daar heb ik al mijn vragen kunnen stellen…" Ze beseft nu dat winkelen en stappen tijdelijk geluk geeft. "Het geloof daarentegen heeft me een vervulling gegeven dat nooit niet meer weggaat. Het is niet de volgende dag weer weg…het blijft. Jezus heeft dat verschil gemaakt. Hij heeft die plek opgevuld die ik zelf altijd probeerde te vullen."Bron:Levensverhaal CIP