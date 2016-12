Een gezegende jaar 2017 toegewenst





JEZUS IS DE WEG ☻☻een nieuw jaar starten met een goede gids aan je zij de ster van Jezus die veilige wegen aanwijst ons hart vult met zijn genade beste wensen voor het nieuwe gezegende jaar 2017 Trouwe blogvrienden hartelijke dank voor jullie bezoekje in 2016. ☻☻Mijn wens aan jullie is dat ik een eigen mening van jullie hoop te ontvangen. Wat vind je van het onderwerp☻☻☻MIJN GEBED: De barmhartigheid en bescherming van De Heere God over uw leven lieve blogvrienden. U bent kostbaar in Gods ogen.Gezegende middag en avond. Hartelijke dank. Vriendelijke groet Patricia. Wenst u blog contact reageer op tegen bezoekje. Als u het leuk vindt!EEN PRETTIGE JAARWISSELING. EEN VOORSPOEDIG 2017