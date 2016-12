Andere artikelen







Hoopvolle toekomst







Net zoals de Morgenster in het diepste duister de morgen aankondigt, zo belooft Jezus een hoopvolle toekomst voor iedereen die in Hem gelooft. Hij heeft beloofd dat Hij terug zal komen om alles te herstellen. Je zou kunnen zeggen dat er een nieuwe dag aanbreekt. Als je gelooft dat Jezus de Zoon is van de enige ware God en dat Hij als mens naar deze aarde is gekomen om voor jouw zonden te sterven aan het kruis, dan geeft Hij jou het eeuwige leven. SCHITTEREN Dan zul je straks voor eeuwig in Gods nabijheid zijn. De Bijbel zegt dat er dan geen nacht meer is en we het licht van de zon niet meer nodig hebben, want dan zullen we verlicht worden door God zelf. Jezus Christus, de blinkende Morgenster, wil nu al de duisternis in jouw leven verdrijven met de schittering van zijn licht. Zijn liefde verdrijft het duister van jouw zorgen, verdriet en pijn. Vertrouw jezelf vandaag nog aan Hem toe. Vertel Hem eerlijk je zonden, vraag Hem om vergeving en dank Hem dat Hij voor jou aan het kruis gestorven is, dan zal Hij nu al schitteren in jouw leven.Bron:levennu

BIJBELTEKST "Ja," antwoordde Jezus. "Maar weet u wie nog gelukkiger zijn? Alle mensen die de woorden van God horen en zich eraan houden."(Lukas 11:28)





