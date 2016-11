De waarheid is doodeng

Het leek een mooi jongensboek over wielrennen, maar nu blijkt het eerder een smoezelig pornoblaadje. Waar dit over gaat? Nou, over de biecht van oud-wielrenner Thomas Dekker. AD-journalist Thijs Zonneveld schreef Dekkers verhaal op in het boek ‘Mijn gevecht’. In De Wereld Draait Door vat Matthijs van Nieuwkerk het boek kernachtig samen: “Een krankzinnig verhaal over doping, seks, drugs en alcohol.”

In ‘Mijn gevecht’ vertelt Dekker over zijn dopinggebruik. Over prostituees die hij ’s nachts liet komen. Over de voortdurende zoektocht naar bloedzakken. En ja, hij snapt dat mensen teleurgesteld zijn. Dat ze een ander en mooier beeld hadden van de wielerwereld. “Ik keek er ook anders tegenaan toen ik als jongetje begon met wielrennen”, zegt hij. “In het boek zeg ik ook eerlijk dat ik gevoelig ben voor die duistere kant. Ik ben best wel zelfdestructief. En als je er eenmaal aan begint, is er eigenlijk geen weg terug.” In ‘Mijn gevecht’ wilde hij het hele verhaal vertellen en voor 'honderd procent eerlijk zijn'. En dat zorgt voor heel wat geschokte reacties.

Zijn oud-ploeggenoten zijn niet echt blij met de biecht van Dekker (zacht uitgedrukt). Logisch, vindt schrijver Thijs Zonneveld: “Bepaalde mensen in de wielerwereld hebben elkaar vastgehouden in een soort wurggreep van: jij weet iets over mij, ik weet iets over jou, en we zeggen allebei niets. Thomas heeft zich daaraan ontworsteld. Hij vertelt alles over wat hij heeft meegemaakt met mensen in de sportwereld. Voor die mensen is hij dood- en doodeng. Hij is niet meer grijpbaar.”

Natuurlijk roept het vragen op. Je eigen zonden opbiechten is één ding. Maar moet je dan ook een boekje opendoen over andermans kwaad? Tegelijk zet het je aan het denken. Kom je die ‘wurggreep van leugens’ niet veel vaker tegen? Niet alleen in de sportwereld, maar ook in de kerk. Het is shocking als iemand opeens eerlijk en open is over zijn zonden. Dus als hij een échte zondaar blijkt te zijn - en niet alleen een ‘zondaar in theorie’. Dietrich Bonhoeffer schreef eens: “Veel christenen zouden ontzettend schrikken als plotseling een echte zondaar onder de vromen terecht zou komen. Daarom blijven wij met onze zonde alleen, in de leugen en de huichelarij; want we zijn nu eenmaal zondaren.”



Durven wij honderd procent eerlijk te zijn over onze eigen zonden, vuiligheid en destructiedrang? En durven wij het te belijden: ik ben voor honderd procent afhankelijk van de genade van Jezus Christus?