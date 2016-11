Hem als onze Heiland kennen

De mensen sterven éénmaal, en worden dan geoordeeld.(Hebreeën 9:27)☻☻☻Alle mensen sterven lichamelijk, maar Christus stierf opdat wij niet geestelijk hoeven te sterven. Zijn dood beïnvloed ons verleden, heden en toekomst.

Kort voor zijn dood in 2007 zei een Amerikaanse schrijver van één van zijn laatste intervieuws: Ik was in mijn leven een ordelijke mengeling van goed en kwaad. Als ik in de hel zou komen, dan wil ik niet weten wat met de slechte helft van de mensheid gebeurt.

Ergen geloofde deze man in het bestaan van God en Zijn tegenspeler, maar hij had er zich een eigen beeld van gemaakt en zijn eigen voorstellingen van hemel en hel ontwikkeld. Het ergste daarvan was dat Jezus Christus voor hem ook een mengeling van goed en kwaad was.Maar als dat zo zou zijn, had Christus Zelf behoefte aan verlossing en kon Hij onze Redder niet zijn!

Zo zag deze schrijven de dood en het hiernamaals tegemoet zonder de zekerheid dat zijn zonden vergeven waren. Was dat de reden voor zijn spottende opmerkingen?

Weliswaar zijn er echt mensen, die denken dat de mensheid uit twee groepen bestaat: bij de ene groep overheerst het goede, bij de andere het kwade. Natuurlijk horen ze zelf bij de eerste groep. Dat denkt men vaak.

Of iemand naar de hemel of naar de hel gaat, wordt echter helemaal niet beslist door het aantal goede en aantal slechte daden van een mens. De vraag is of er uberhaupt kwaad in ons leven is! Want dat kunnen we niet ongedaan maken; daarmee kunnen we voor de heilige God niet bestaan.



Daarom heeft iedereen de Zoon van God als zijn Verlosser nodig. Omdat Jezus Christus Zelf volledig rein en heilig was en nooit een zonde had gedaan, kon Hij plaatsvervangend aan het kruis de straf voor schuldige mensen op zich nemen. Wij moeten Hem als onze Heiland kennen als we eens in vrede willen sterven.