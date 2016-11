Komt er opvoed les voor ouders

Andere artikelen







Wie achter het stuur van een auto gaat zitten, moet eerst rijles volgen. En wie een hond neemt, doet vaak een puppytraining. Waarom gaan ouders dan niet op les als ze een kind krijgen? Vaders en moeders maken namelijk best vaak fouten, vinden experts. Zuchten jouw ouders weleens als jij je kamer niet wilt opruimen? En worden ze boos als jij je eten niet opeet? Dan snap je het: opvoeden is geen makkie. Meestal blijft het bij zuchtende moeders en mopperende vaders. Maar soms gaat het echt mis: elk jaar worden in Nederland 120.000 kinderen mishandeld. Dat moet minder, vindt een groep experts. Omdat het de Week tegen Kindermishandeling is, hebben ze een plan bedacht: alle ouders moeten op opvoedles. Verplicht! 'Ik had het best zelf ook gewild', zei de burgemeester van Amsterdam, die in de groep zit en zelf ook vader is. Maar niet alle politieke partijen zijn enthousiast. Het is dus nog maar de vraag of de lessen er écht komen.(Bron:kidsweek)







R eacties van leden



Marina15 18 nov 2016 15:20 Als mensen lessen gevolgd hebben is dat geen garantie voor goed gedrag. Zo zijn er onder de mensen met een rijbewijs best veel 'verkeershufters'.

Toch zou het wel goed zijn als mensen vrijwillig lessen krijgen voordat ze een relatie aangaan of een kind verwachten.

Op het gebied van hulpverlening is er nog veel te verbeteren.