Een kinderwens ging in vervulling

Tamara: ”Ik was niet gelovig toen ik naar een genezingsdienst ging. Op die avond gaf ik mijn leven aan God over. Er kwam een diepe rust en vrede in mij en tegelijk werd ik die avond van chronische blaasontsteking genezen”. Tamara en Valentijn hadden ook een kinderwens waar voor gebeden werd . God heeft het gebed gehoord en een paar jaar later werd hun zoon Lodewijk geboren. Wij ontvangen vaak geboortekaartjes van kin- deren die eigenlijk niet geboren hadden kunnen worden. Daarbij worden briefjes meegestuurd zoals: “Er werd voor ons gebeden dat onze kin- der wens vervuld zou worden. God hoorde en onze baby werd geboren” Wat onmogelijk was bij mensen, was mogelijk bij God. Wij horen de schreeuw van zovelen, die een- zaam en rusteloos waren en diep in de put zaten. Met het verstand zeiden ze “nee” tegen God en liepen bij Hem vandaan, maar in hun hart zeiden ze “ja” om vervolgens te zeggen: “Ik heb God nodig”. Steeds zagen wij levens op wonderbaarlijke wijze hersteld worden. De mens heeft de mogelijkheid en vrijheid voor het grootste wonder te kiezen. Door je keuze kun je bij God vandaan lopen, maar ook naar Hem toe gaan. Mensen dragen zelf de verantwoordelijkheid voor hun keuze. Als je je realiseert dat je een vrij mens bent, dan is het wel van het allergrootste belang om voor het beste te kiezen, namelijk: Christus







