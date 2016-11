God verandert niet Hij blijft trouw

Waarom was er niemand toen Ik kwam? Waarom antwoordde er niemand toen Ik riep? Ben Ik dan te zwak om te bevrijden? Heb Ik dan niet genoeg kracht om te redden? Let op, als Ik het wil, valt de zee droog en veranderen rivieren in een woestijn. De vissen gaan dood van de dorst en stinken, omdat er geen water meer is. (Jesaja 50:2)

De beroemde Amerikaanse leider van de negers, Frederick Douglas, uitte zich eens tijden een rede in Boston heel pessimistisch, toen de situatie van de negens bijzonder kritiek was. Hij zei: Naar Afrika kunnen we niet gaan, dat zou onze problemen niet oplossen. In Canada hebben we moeite met het klimaat en hier zijn we van alle rechten beroofd. We worden bedreigd en slecht behandeld.

Toen hij ging zitten, hing er een bedrukte stilte. Toen ging een oude, door hard werken getekende vrouw staan en vroeg met luide stem: Frederick, is God dus gestorven? Deze woorden waren als een lichtstraal, die het zojuist getekende, donkere beeld verhelderde. De aandacht van iedereen werd opnieuw op de macht van de soevereine God gericht.



Ervaren we in ons leven niet dezelfde, als we zien hoe de problemen als onweerswolken opdoemen? Zolang we naar de omstandigheden kijken, worden we bedrukt en ontmoedigd. Laten wij zonde gedachten op onze trouwe God richten, dan verandert alles. We herinneren onszelf eraan dat Hij ons liefheeft en dat Hij alle macht heeft. Hij heeft ook voor alle problemen, die we tegenkomen, onverwachte oplossingen. Maar wat Hij ook mag doen, Hij wil ons hart met een onbeperkte vrede vervullen.