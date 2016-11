Andere artikelen







Er kwam een man naar Hem toe die een besmettelijke huidziekte had. Hij viel voor Jezus op zijn knieën en smeekte Hem: "Als U wil, kunt U mij beter maken."(Markus 1:40)xxxMelaatsen waren volgens de Joodse wet onrein. Zij konden daarom niet deelnemen aan het geestelijke en sociale leven. Omdat hun wet zei dat contact met een onreine hen ook onrein maakte, gooiden sommigen zelfs stenen naar melaatsen om ze op veilige afstand te houden. Maat Jezus raakte deze melaatse aan. Als in de Bijbel de ziekte van een mens melaatsheid wordt genoemd, wordt daarmee meestal lepra bedoeld, één van de langst bekende infectieziekten. Medicamenten voor behandeling van lepra waren er niet voor de twintigste eeuw. Er was toen geen hulp mogelijk en de bevolking kon alleen door isolering van leprapatiënten beschermd worden tegen besmetting. Uit zorg voor Zijn aardse volk had God in het Oude Testament de afzondering van de melaatsen opgedragen: Alle dagen dat hij de ziekte heeft, zal hij onrein zijn. Onrein is hij, hij moet afgezonderd wonen. Buiten het kamp moet zijn woongebied zijn. (Leviticus 13:46). Een melaatse moest als onrein gelden. Dat betekende: vanwege het besmettingsgevaar dat van hem uitging, kon het samenleven met Gods volk en deelname aan de godsdienst hem niet worden toegestaan. Zoals elke andere ziekte hoort de melaatsheid bij de gevolgen van de zondeval. Het illustreert bovendien een heel bijzondere aspect van de zonde: het is een beeld van de onreinheid en verontreinigende werking van de zonde, die voor mensen zowel de samenleving met God als met andere mensen onmogelijk maakt. In het gebed om reiniging komt de hele nood van deze door melaatsheid geïsoleerde mens tot uitdrukking. De ziekte was ongeneeslijk, maar deze melaatse had van de Heere Jezus gehoord en kreeg de overtuiging dat Hij de macht bezat om hem te reinigen.

