Auto brand volledig uit op Bijbel na





Een Bijbel heeft wonder boven wonder een autobrand in Gaffney, South Carolina overleefd. Brandweerlieden stonden versteld toen ze uit de verbrande auto een Bijbel haalde die voor een heel groot deel nog intact was. En dat is opvallend gezien de gigantische hitte tijdens de brand en het materiaal waar de Bijbel van gemaakt is: papier. Brandweermancommandant Jamie Caggiano: "Het was verkoold aan de randen, maar niet verbrand." Een bijstander stond ook versteld van de gebeurtenis: "Ik weet niet hoe het kan, behalve wanneer ik God erbij betrek. Er is geen andere manier waarop de Bijbel het kan hebben overleefd. Het laat zien dat Gods Woord altijd overeind blijft."Bron:cip