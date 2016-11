Romeinenbrief

Jezus antwoordde: "Luister goed! Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent."(Johannes 3:3)xxxde voorwaarden om er binnen te komen zijn persoonlijke bekering en geestelijke wedergeboorte.

Een jonge vrouw was drie opeenvolgende evangelisatie avonden onder de toehoorders. Op de derde avond viel ze de predikant op door haar vrolijke gezichtsuitdrukking. Hij sprak haar aan en vroeg of ze al opnieuw geboren was. Opgewekt bevestigde ze deze vraag en vertelde toen: Ja, ik heb het eeuwige leven. Vanavond heeft God me dat vanuit Zijn Woord duidelijk gemaakt. Ik ben hier drie avonden naar toegekomen en heb elke avond een belangrijke waarheid gehoord en waargenomen. De eerste avond heb ik uit de Romeinenbrief gehoord dat ik een zondares ben, hulpeloos en verloren. God liet me weten dat alle mensen gezondigd hebben en uit zichzelf niet bij Hem kunnen komen, maar onder Zijn oordeel vallen. Dat moest ik in mijn hart toegeven.

De tweede avond heb ik, weer uit de Romeinenbrief, gehoord dat Christus toen wij nog krachteloos en zondaren waren voor ons is gestorven. Toen werd me duidelijk dat voor ieder mens, ook voor mij, redding mogelijk is.



Maar vandaag ben ik pas echt gelukkig. Vanavond heb ik uit Gods Woord de zekerheid gekregen, dat ik gered ben en het eeuwige behoud mij is geschonken. De Heere Jezus Zelf verzekert me dat met Zijn eigen woorden: Voorwaar, voorwaar, ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. (Johannes 5:24). Daarom kan ik nu blij zeggen: ik ben opnieuw geboren, ik heb het eeuwige leven.