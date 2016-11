God wil niet dat de mensen verloren gaan

Als iemand koppig blijft nadat hij al meerdere keren is gewaarschuwd,

loopt het slecht met hem af. Er blijft niets van hem over. (Spreuken 29:1)

Meerdere keren stond hij aan de poort van de dood. Zo bevond hij zich op een keer op een bergtop in de Alpen, toen een dunne sneeuwwal onder hem afbrak en hij bijna in een gletsjermeer verdronk.. Een andere keer kantelde zijn zeilboot in een storm. Toen - hij was pas midden veertig - kreeg hij leukemie. Dankzij een uitstekende medische behandeling kwam de ziekte tot stilstand. God gaf hem na de uitbraak van deze ziekte nog vijftien jaar, tot hij in een zeer zware storm door een omvallende boom verpletterd werd, toen hij in de auto onderweg was.

Waarom vertel ik dit allemaal? Omdat deze man, die overigens heel aardig en vriendelijk was tegen iedereen, gelovige buren had. Eén van hen sprak meerdere keren met hem over het persoonlijke geloof in Jezus Christus. Maar hoewel de man de Bijbel goed kende, zag hij niet in dat hij een persoonlijke Heiland nodig had.

God wilde deze man redden. HIj waarschuwde hem op indrukwekkende manieren. Maar op deze stormachtige dag was zijn leven op deze aarde voorbij. Hij werd van het ene moment op het andere in de eeuwigheid geroepen, om zich voor God, zijn Schepper, te verantwoorden.



Misschien heeft God u ook al eens heel persoonlijk gewaarschuwd. Hoe hebt u daarop gereageerd? Hebt u de reddende hand van de Heiland gegrepen en u laten redden?