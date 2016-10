Andere artikelen







Waarom de predikant tevergeefs aanklopte





W. Arnot, een predikant in Schotland, had meegemaakt dat een eenzame weduwe in grote geldnood zat. Ze had zelfs de middelen niet om de huur voor de ene kamer, waar ze woonde te betalen. Daar sprak Arnot met een welvarende Christen over en die was dankbaar voor de gelegenheid om iets goed te kunnen doen. Hij stelde een bedrag ter beschikking dat voldoende was om de huurschulden te dekken en kleding en levensmiddelen te kopen. Met deze som ging de predikant blij op weg naar de weduwe. Daar aangekomen klopte hij herhaaldelijk op de deur, maar niemand deed open. Schijnbaar was de vrouw niet thuis. De volgende dag kreeg Arnot de gelegenheid haar op de hoogte te stellen. Toen ze bij hem kwam, vertelde hij haar van zijn vergeefse bezoek en van de hulp die hij haar wilde brengen. Oh, nu wordt het me duidelijk, zei de vrouw bedremmeld, ik heb het kloppen gehoord, maar ik dacht: Dat is zeker de man die de huur komt halen. En omdat ik geen geld had, ben ik stil blijven zitten en heb de adem ingehouden.



Let op: Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar Mij luistert en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnen komen. Dan zullen we samen eten: hij met Mij en Ik met hem. (Openbaring 3:20)*********Als Jezus Christus aan de deur van ons hart klopt hoeft niemand adem in te houden. Hij komt niet om iets te eisen. Hij is geduldig en blijft proberen tot u door te dringen. Hij wil deelgenoot van uw leven zijn en dat u persoonlijk voor Hem openstelt. Hij wil niets anders van u nemen dan uw schuld. Hij kent uw problemen de geheime nood van het geweten. Hij biedt u redding en hulp aan als u Hem toegang geeft tot uw hart en uw leven. Twijfel niet om open te doen voor Hem. CITAAT:God zoekt geen mensen die het kunnen, Hij zoekt mensen die het niet kunnen, zodat Hij het kan doen.









