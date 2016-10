God laat de wereld niet los

Jeannette Westerkamp is samen met haar man predikant in de Nederlands Gereformeerde Kerk. Daarnaast werkt ze voor justitie in een gesloten instelling voor meisjes. Jeannette spreekt tijdens de Justice Conference over hoe zij dagelijks omgaat met recht en onrecht. Vijf vragen aan haar over dit onderwerp om Jeannette wat beter te leren kennen.

Ik vind het nog steeds vreselijk dat welvaart zo ongelijk verdeeld is. Wat heb jij met recht?

"Het is mij met de paplepel ingegoten dat wij erg rijk zijn en ook ten koste van veel armen. Dat leverde vooral een schuldgevoel op en het verlangen om te gaan helpen. Ik vind het nog steeds vreselijk dat welvaart zo ongelijk verdeeld is. Ik zie nu veel meer dan vroeger hoeveel daaraan vastzit en dat het niet alleen gaat om materiële zaken.

Ik probeer op mijn plek goede keuzes te maken, met mijn levensstijl en met wat ik tegenkom en met wat ik begrijp van het evangelie. Maar ik blijf me ongemakkelijk voelen."

Wat zijn volgens jou op dit moment belangrijke onderwerpen op het gebied van recht en onrecht?

"De vluchtelingenstroom komt letterlijk dichtbij. Slavernij en de uitzichtloosheid daarvan treft me erg. Maar ook de andere kant: de afhankelijkheid in onze cultuur van genot en van een vrijheid die zomaar tot slavernij leidt. Ik denk dat de keuzevrijheid zo is doorgeslagen op allerlei gebied dat ook jongeren hier vastlopen. Seks, drank, drugs en 'I still haven't found what I'm looking for.'"

Wat drijft jou om recht te brengen?

"Ik geloof dat deze wereld anders is bedoeld dan ze is. Ik geloof in God die de wereld niet loslaat en ons er niet uit redt, maar ons inzet om mee te werken aan een rechtvaardige wereld.

We hebben in Oeganda en Rwanda gewoond en daar veel armoede en oorlog gezien. Maar ook geloof, hoop en liefde. Nu werk ik met jongeren die volkomen zijn vastgelopen en gedwongen in een inrichting zitten. Daar zie ik wat het is om geen basis te hebben. Zulke ervaringen inspireren me. Ik zie daarin de nood, maar ook de hoopvolle tekenen.

Wat is je advies aan mensen die hun omgeving rechtvaardiger willen maken?

"Het helpt als je mensen hebt met wie je erover kunt praten. Een vriendin gaf me bijvoorbeeld een lijst met 'eerlijke producten' om mee te nemen als ik boodschappen ga doen. Een ander werkt in Afrika en heeft steun nodig. Ik kan echt met haar meeleven. En verder: kijk om je heen. Wat treft je? Wat kun je doen?

Ik merk dat ik makkelijker geld kan weggeven dan tijd bijvoorbeeld. Maar soms ben ik toch echt degene die aandacht aan iemand moet besteden, soms op een moment dat het echt niet uitkomt. Het belangrijkste is voor mij: beperken. Als ik elke avond naar het journaal kijk, word ik alleen maar ontmoedigd. Kies voor een paar goede doelen, voor een aantal mensen, voor een aantal dingen waar je over wilt lezen."(Bron:cip)

